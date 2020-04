Coronavírus: empresas de ônibus investem em higienização para retomar viagens

Limpeza interna é feita em todas as superfícies e realizada com composto químico apropriado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 08/04/2020 )

Asde passageiros se movimentam para retornar à normalidade. E, para isso, anunciam investimento eme adequação de preços. Mas, no momento, o transporte está operando para atender somente às demandas essenciais. Isso porque as medidas de isolamento social continuam valendo em Minas Gerais.O setor regulado afirma estar se preparando para oferecer um transporte rodoviário seguro e eficiente, especialmente, enquanto perdurarem os riscos de transmissão do coronavírus. Por essa razão, estão investindo ainda mais na higienização dos veículos e também dos locais de atendimento ao cliente.Segundo Letícia Pineschi, conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (), entidade que representa o setor no país, nas garagens, a cada viagem os ônibus são higienizados por dentro e por fora.De acordo com ela, a limpeza interna é feita em todas as superfícies e realizada com. "Nos banheiros, o descarte de dejetos segue normas sanitárias rígidas e os reservatórios de água e sabão estão sempre abastecidos", informou a ABRATI. Os dutos de ar condicionados também são limpos e trocados periodicamente, segundo a associação."Esse cuidado redobrado com esses itens durante e pós pandemia faz toda a diferença para quem optar pelo transporte regulado, porque justamente nesse período o transporte clandestino se aproveita para ocupar espaço, mas sem a menor condições de oferecer a mesma segurança de higiene e limpeza dos veículos como as empresas de viagens regulares", alerta Letícia.As empresas disponibilizarampara funcionários e clientes e estimulam o uso dos equipamentos de proteção individual para motoristas e responsáveis pelo atendimento presencial ao passageiro.Ainda de acordo com a associação, as empresas também fazempara evitar o contágio - orientando para o uso de máscaras caseiras. Mas, não especificou quanto do valor será reduzido.Para garantir o acesso às viagens neste momento de crise até o retorno à rotina normal, as empresas estão promovendo a adequação dos preços das passagens. Mas, não foi informado sobre os descontos.