Como fazer máscara de pano contra o coronavírus; veja vídeo

(foto: Reprodução/vídeo)

Para reduzir a quantidade de gotículas que podem ficar no ar e em objetos ao nosso redor, o uso de máscaras de tecido, recomendado por autoridades de saúde em tempos de coronavírus, pode se tornar o novo padrão social - é o que apontam especialistas, ao menos enquanto não se produz vacina contra a COVID-19. Este passo a passo em vídeo mostrareutilizável e barata, com materiais que você tem em casa. Este tutorial segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).