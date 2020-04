Coronavírus: Ministério da Saúde recomenda utilização de máscaras no transporte coletivo

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









“Começamos trabalhando na linha de isolar pessoas sintomáticas para diminuir o risco do contágio, mas com o tempo fomos percebendo que isso não era suficiente. Isso evoluiu para uma nova forma para a gente reduzir a transmissão, que é a utilização das máscaras. No início não recomendávamos o uso de máscaras para a população no geral. Hoje, no transporte coletivo, por exemplo, acho que se impõe a necessidade da máscara, pois protege as pessoas da transmissão”, disse o secretário-executivo.





A orientação vem de encontro com a principal recomendação do Ministério da Saúde nos últimos dias, que é a utilização de máscaras de pano. A pasta salientou que máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente.

, que, na chegada doao Brasil, não recomendava opara a população em geral, voltou atrás e pediu que as pessoas usem o item. A solicitação veio do secretário-executivo do Ministério da Saúde,