85% dos mortos por coronavírus têm mais de 60 anos, diz Ministério da Saúde

Hospitalizações de pessoas com síndrome respiratória aguda grave aumentaram 212%, em comparação com o mesmo período do ano passado (foto: Divulgação/ Fiocruz)

A cada 100 mortos por coronavírus no Brasil, 85 têm mais de 60 anos. O dado foi divulgado no início da noite desta sexta-feira, pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, em coletiva no Palácio do Planalto. O número diz respeito aos 286 óbitos que já tiveram as investigações concluídas. Ao todo, são 359 mortes no país. O dado foi divulgado no início da noite desta sexta-feira, pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde,, em coletiva no. O número diz respeito aos 286 óbitos que já tiveram as investigações concluídas.









Além disso, do total de mortos já investigados, 165 são homens e 121 são mulheres.





Problemas anteriores Segundo o Ministério da Saúde, 82% dos mortos apresentavam pelo menos um fator de risco. Entre as doenças, a mais frequente é a cardiopatia (164 dos casos), diabetes (114) e pneumopatia (45). Nesse caso, os números superam a quantidade de óbitos, já que é possível uma pessoa apresentar mais de um fator ao mesmo tempo.





Outro dado divulgado diz respeito às hospitalizações, número importante para as previsões de necessidades de leitos em todo o território nacional. Comparando com o mesmo período de 2019, o número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), cresceu 212%. Atualmente, há 7.216 pessoas hospitalizadas por SRAG, enquanto no mesmo período do ano passado eram 1.123.





A pasta federal também informou que nas últimas 24 horas foram registradas 1.146 novos casos de Covid-19 no país - o número equivale a 20% em relação ao total registrado no boletim anterior.





Na coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, analisou o dado: “A grande maioria (das pessoas contaminadas) chegam ao hospital a partir do sétimo (após a contaminação) e no décimo dia pioram. Então, quando você aumenta os casos, você já antevê que na outra semana vai ter um aumento de pressão no sistema”, explicou.





Incidência O Distrito Federal é a unidade federativa que apresenta o maior coeficiente de incidência (número de casos por 100 mil habitantes). Ao todo, o DF tem 13,2 casos a cada 100 mil pessoas.





Em segundo lugar está São Paulo, com 8,7; Ceará, com 6,8% e Rio de Janeiro e Amazonas, com 6,2% ambos.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa