Dona Eunice usa uma das máscaras que costura (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





06:00 - 13/04/2020 Fotógrafos do Estado de Minas relatam rotina nas ruas durante a pandemia do coronavírus Em janeiro, Belo Horizonte registrou médias históricas de chuva e muitas famílias sofreram com deslizamentos de encostas, alagamentos, perda de bens materiais, entre outros. Eunice Costa faz parte de um grupo de moradores de Belo Horizonte que teve de sair de casa por um tempo. Uma forte chuva derrubou o muro de arrimo da cas, na Rua Bartolomeu Ruiz, no Bairro Taquaril, onde a costureira vive com o marido, a filha e a neta. De lá pra cá, a família tem se esforçado para conseguir realizar uma reforma para reparar o problema. "Não temos pra onde ir. Aqui é a nossa casa", explica a artesã, que viu as coisas ficarem ainda mais difíceis em meados de março, quando a pandemia colocou a população em estado de alerta.





Dona Eunice também é cria do projeto "Para Elas", onde conheceu a assistente social, que visa enfrentar as violências e as vulnerabilidades sociais na região Leste de Belo Horizonte. "Como a fonte de renda dela foi desviada por causa do momento de cuidados sanitários, eu dei a idéia para ela produzir e também fui uma das primeiras clientes a fazer encomenda", conta Raquel, que comprou sete máscaras e espalhou entre os parentes que fazem parte do grupo de risco. Quem gostou da idéia foi Dona Eunice, que já fabricou quase uma centena de máscaras. "Tá em falta as cirúrgicas, daí a procura está sendo boa", anima. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa, incentivou que todos utilizassem a proteção, inclusive a feita em casa, pela facilidade de produção e relativo baixo custo.





Raquel Aparecida assistente social que sugeriu a artesã fabricar as máscaras de pano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Nascida no interior da Bahia, Eunice aprendeu a costurar muito nova, e hoje, usa dos dons para aumentar a renda da família. “Tudo que eu vejo uma pessoa fazendo de bom eu quero aprender, então como eu perdi minha mãe muito cedo, eu tive que aprender a me virar. Quando perdi o emprego de cozinheira, há dois anos atrás, eu comecei a treinar mais o artesanato”. A máquina de costura tem mais de trinta anos, e com ela faz os artesanatos que expõe na feira da praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza. Além disso, a senhora também faz salgados que são vendidos junto com doces feitos pela filha, Rita.





As sete máscaras que costurou para Raquel foram as primeiras da vida de Eunice, depois de ver vídeos na internet ensinando a fazer e ler as recomendações para confecção do Ministério da Saúde, a artesã fez máscaras também para a família; o marido, faz hemodiálise, os filhos e as netas. Uma vizinha, vendo os produtos, pediu que Eunice vendesse mais pares, e assim, de vizinho em vizinho, a artesã foi fazendo uma clientela. "Metade eu doei para quem precisa pois, é dando que se recebe né", cita o dito popular com o sorriso escondido pela máscara azul clara que estava usando enquanto dava a entrevista.

