Governador do Pará anuncia que está com coronavírus e faz apelo: 'Fiquem em casa'

O governador do Pará,(MDB), anunciou que foi infectado pelo. Nesta terça-feira, Barbalho informou pelo Twitter que, após a realização de um segundo teste, foi diagnosticado com a

Segundo governador contaminado

“Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para o coronavírus. No último sábado, eu fiz exame e deu inconclusivo e depois fizemos uma contraprova, no Instituto Evandro Chagas, e deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira e o meu teste deu positivo.”, afirmou.O governador paraense afirmou que não apresentou sintomas da doença e que ele, sua esposa e filhos passam bem. Barbalho aproveitou para reforçar a recomendação para que a população do Pará mantenha as medidas de“Quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Este vírus é extremamente contagioso, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegar.e vamos juntos vencer o coronavírus.”, encerrou.Além de Helder Barbalho,(PSC), governador do, também foi contaminado pelo vírus. Em um vídeo publicado no Twitter, Witzel, diferentemente de Barbalho, afirmou que não se sentia bem e que teve “”.