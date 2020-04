No Brasil, 55% dos infectados pelo novo coronavírus estão recuperados

João Gabbardo anunciou percentual de recuperados pela Covid-19 (foto: Agência Brasil)

O Ministério da Saúde anunciou que a pasta passará a divulgar, juntamente com os números diários de casos e óbitos pelo novo coronavírus (COVID-19), o percentual de pacientes recuperados da doença no Brasil. Em coletiva de imprensa diária, o secretário executivo João Gabbardo informou que, até a atualização desta terça-feira (14),“No Brasil, até hoje, tivemos. Só posso falar dos recuperados a partir do paciente que teve a comprovação do coronavírus. Não posso falar na recuperação dos assintomáticos. No Brasil, dos comprovados,. Temos. Recuperados, hoje,. Hoje, estamos com 55% de pacientes recuperados”, detalhou o secretário.