Ex-combatente de 99 anos deixa hospital após se tratar da Covid-19: 'Luta tremenda, mais do que na guerra'

Ex-combatente Ermando Armelino Piveta ficou oito dias internado no HFA, em Brasília (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Após passar oito dias internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, por causa do novo coronavírus, o ex-combatente do Exército Brasileiro Ermando Armelino Piveta, 99 anos, recebeu alta nesta terça-feira (14/4). Veterano da 2ª Guerra Mundial, o militar contou que a batalha contra a Covid-19 foi difícil. “Foi uma luta tremenda, mais do que na guerra”, ressaltou.









Ernando ficou hospitalizado na ala destinada aos pacientes do novo coronavírus desde 6 de abril. A alta do hospital ocorreu, coincidentemente, no mesmo dia em que se comemora 75 anos da “Tomada de Montese”, campanha de sucesso das tropas brasileiras na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.





Em setembro de 1942, o ex-combatente foi tripulante do navio Almirante Alexandrino, que viajou do Rio de Janeiro até Dakar, no Senegal. No local, participou de treinamentos de guerra. Em seguida, atuou nas ações de guarda da costa brasileira em Fernando de Noronha, Pontal do Cururipe, Natal e Recife.