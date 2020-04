Brasil tem 1.532 mortes por coronavírus; casos confirmados somam 25.262

São Paulo continua sendo o estado em situação mais crítica, registrando 695 mortes e 9.371 casos da doença. O boletim anterior do ministério divulgava 608 óbitos e 8.895 casos, um aumento de 14% e 5%, respectivamente. A taxa de letalidade no estado é de 7,4%.

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro que mais registra casos, com 3.410 mortes e 224 pessoas diagnosticadas -no boletim anterior eram 188 e 3.231, respectivamente. Nesta terça-feira, o governador do estado, Wilson Witzel (PSC), declarou ter sido diagnosticado com COVID-19.





Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 884 casos e 27 mortes. Na segunda-feira, eram 815 casos e 23 óbitos registrados. O Espírito Santo registrou 463 casos e 17 mortes.





Nordeste

O Nordeste continua sendo a segunda região brasileira que mais concentra casos no país. A situação dos nordestinos preocupa, já que a região abriga cerca de 50% das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família; ou seja, população pobre.

Por lá, o Ceará é o estado com mais pessoas contaminadas, registrando 2.005 casos e 107 mortes - ontem, eram 1.800 e 91, respectivamente.





Pernambuco é o estado nordestino e o terceiro do Brasil que mais contabiliza mortes, 115 no total. No último boletim, eram 102 óbitos. O estado também é o segundo da região com mais pessoas diagnosticadas com a doença; 1.284 no total - ontem, eram 1.154.

O Piauí é o estado da região com a maior taxa de letalidade do país (13,7%), com 58 pessoas diagnosticadas e oito mortes. O Piauí ainda registra um número baixo de casos, em comparação com os outros estados brasileiros.





Sul

A Região Sul, terceira região mais populosa do país, também é a terceira que mais possui casos: 2.317 e 80 mortes. Entre esses números, 36 óbitos e 791 contaminações estão no Paraná - ontem eram 31 mortes e 756 casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19.









O Centro-Oeste, região menos populosa do país, também é a que apresenta os menores números. Ao todo, a região tem 1.188 pessoas contaminadas e já registrou 40 mortes. O Distrito Federal, que abriga a capital do país, tem 651 casos e 17 mortes.

No Norte, o estado com a situação mais crítica é o Amazonas, com 90 mortes e outros 1.484 casos - o último boletim registrava 71 óbitos e 1.275 pessoas diagnosticadas com a doença.

O Tocantins, com 26 casos é o único estado do país que não registra nenhuma morte por COVID-19. O Rio Grande do Sul registra 18 mortes e tem 700 casos confirmados da doença. Por último, Santa Catarina tem 826 casos e 26 mortes.

Atualmente, a Secretaria de Saúde de São Paulo só contabiliza os casos graves de coronavírus ou aqueles relacionados a profissionais de saúde. A medida vem levantando polêmica e já foi contestada pelo Ministério Público de Contas.