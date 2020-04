Receita libera 50 mil kits coreanos de testes para coronavírus

Receita Federal liberou 50 mil kits coreanos de testes para coronavírus (foto: Thomas Kienzle / AFP)

A equipe daem São Paulo liberou apara uma associação privada que realiza atendimento ao setor público pelo). A carga era proveniente da Coreia do Sul, e os reagentes foram mantidos em contêineres refrigerados a -20º C.A liberação dos testes foi feita de forma prioritária e simplificada. A carga foi declarada às 22h21 da última segunda-feira (6), e liberada às 7h desta terça-feira (7).A Receita Federal vem adotando medidas deao coronavírus, alinhando-se ao plano de ação elaborado pelo, que declarou(Espin). Entre tais medidas, está a de garantir prioridade e maior celeridade no desembaraço aduaneiro de cargas destinados ao enfrentamento do coronavírus a fim de minimizar os impactos que possam causar à população.