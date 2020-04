Coronavírus: casos são quase 16 mil e mortes somam 800, sendo 133 nas últimas 24h

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou novo recorde de mortes decorrentes do novo coronavírus em um único dia, nesta quarta-feira, 8. De terça-feira, 7 para quarta, 8, foram 133 óbitos. No total, ao menos 800 pessoas foram vítimas da doença no País. Com isso, o índice de letalidade está em 5%.



O número de casos confirmados de covid-19, por sua vez, passou de 13.717 para 15.917, conforme os dados oficiais do Ministério da Saúde. Foram 2.200 novos casos notificados nas últimas 24 horas.



Há pessoas infectadas em todos os Estados brasileiros. Só Tocantins não registrou morte por covid-19 até este momento.