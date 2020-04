'Fake news crescem mais do que número de casos' de coronavírus, diz Mandetta

Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a disseminação de informações falsas sobre a pandemia da Covid-19. Em entrevista no Palácio do Planalato nesta terça-feira, Mandetta, disse que as “fakenews subiram mais do que número de casos” da doença.





O chefe da pasta reforçou que a população deve se informar pelas fontes oficiais – como os pronunciamentos dos membros do Ministério da Saúde – evitando se deixar levar por dados sem checagem e com origem duvidosa. “Não sou de mídia social. O que eu for falar, eu vou falar aqui. Não faço nada neste mundo virtual”, afirmou.





Na segunda-feira, o perfil do Ministério da Saúde no Twitter alertou para a existência de uma conta falsa que usava o nome de Luiz Henrique Mandetta. O próprio ministro, também, por meio do Twitter, se queixou da situação.



“É lamentável que, num momento tão sensível para o Brasil e o mundo, pessoas inescrupulosas tenham esse comportamento. Da união de todos, emergirá a solução para os desafios que estamos atravessando”, disse Mandetta pela rede social.