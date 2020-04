Coronavírus: Técnica em enfermagem que fez campanha fique em casa morre em GO

A mulher é uma dos profissionais de saúde da Ahpaceg que participou da campanha pedindo para as pessoas ficarem em casa (foto: Reprodução/AHPACEG)

Foi confirmada pela Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) a terceira morte no estado de Goiás pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com uma publicação feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), a vítima de 38 anos é uma técnica de enfermagem e laboratório do Hospital do Coração de Goiânia.





A mulher é uma dos profissionais de saúde da Ahpaceg que participou da campanha pedindo para as pessoas ficarem em casa durante a pandemia do novo coronavírus. "Adelita fez campanha para que fiquem em casa enquanto milhares de profissionais de diversas áreas, assim como ela, estão na linha de frente em defesa dos goianos. Expostos a riscos, longe de familiares, pensando em ajudar a quem precisa. Cumprindo um juramento de salvar vidas", escreveu Caiado em uma rede social.





Adelita não tinha qualquer comorbidade e perdeu a vida diante de um vírus que mata, independentemente de idade. Gente, vamos seguir orientações. Fiquem em casa. Pensem e respeitem o próximo. Só vamos vencer este momento se estivermos juntos. Que Deus conforte familiares e amigos", conclui o governador.





Na última sexta-feira (3/4), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), publicou decreto prorrogando o prazo de quarentena no estado até 19 de abril. Segundo o novo decreto, alguns estabelecimentos que estavam fechados poderão passar a funcionar. Por exemplo, locais que estejam produzindo exclusivamente equipamentos e insumos para o combate à Covid-19 podem deixar as portas abertas.





Confira a nota da Ahpaceg:

Com imenso pesar, a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) informa o registro de um óbito nos hospitais associados. A morte foi registrada hoje, 4, no Hospital do Coração de Goiás, em Goiânia. A Ahpaceg, em nome de todos dos associados, se solidariza com a família e amigos da paciente A.R.S.





Em nosso boletim de atendimento de hoje, 4, constam, além deste óbito, 31 casos suspeitos internados, 7 casos confirmados internados e 9 altas hospitalares registradas entre a tarde de ontem, 3, e a tarde deste sábado.





No boletim divulgado ontem, havia 29 pacientes internados com suspeita, outros 8 internados já com a doença confirmada, incluindo a paciente que faleceu neste sábado, nenhuma morte e 12 pacientes com alta nas 24 horas anteriores.