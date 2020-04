Argentina bloqueia mil respiradores comprados pelo Ministério da Saúde do Brasil

Gabbardo lembrou que o Brasil também está controlando a exportação de insumos (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

s comprados pelo Brasil para instalação em leitos de UTI nos estados para, disse neste sábado, 4, o secretário-executivo do. "Argentina fez o que também fizemos (bloquear exportações). Não é uma crítica. Fechou porque ela vai precisar", disse Gabbardo. Segundo o secretário,O Ministério da Saúde promete a instalação e o custeio de 2 mil leitos de UTI nos Estados. Já foram enviados kits para montar 540. Cada unidade da federação escolhe onde instalartambém está controlando a exportação de insumos usados contra a covid-19, além de determinar que a produção nacional seja direcionada ao governo.Segundo o secretário, o governo contratou a produção deA expectativa é de que os produtos sejam entregues emAlém destes, há um contrato de R$ 1,01 bilhão para compra de 15 mil respiradores com uma empresa de Macau, uma região administrativa da China. Gabbardo disse que os respiradores devem ser entregues de forma fracionada daqui a 15 dias.Os respiradores são essenciais para tratar casos graves da covid-19. O Brasil tem 65.411 respiradores nos hospitais públicos e privados, dos quais 61.772 estão em uso e o restante, parado.A corrida global por equipamentos para a saúde tem feito o SUS perder contratos que estavam fechados para a compra destes produtos. Uma compra de 600 respiradores para estados do Nordeste, assinada pela Bahia, está retida nos EUA. O governo do Maranhão também perdeu contratos e afirma que, por ora, desistiu de tentar trazer produtos da China, como revelou o jornal O Estadão de S. Paulo.