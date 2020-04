Homem é preso suspeito de fabricar e vender álcool em gel adulterado

Após fazer contato com o suspeito, por meio de uma rede social, uma equipe infiltrada conseguiu efetivar a primeira compra, assim conquistando a confiança do criminoso. Na tarde da última sexta-feira (3/4), uma nova compra foi combinada e um dos envolvidos foi preso.

Na casa dele foram encontradas cerca de 40 garrafas de álcool em gel. Segundo a Polícia Civil, o produto era usado, aparentemente, para acender churrasqueira e vendido em garrafas de água, rotulado com material impresso de forma caseira. Tudo foi apreendido e submetido à perícia. Os policiais procuram uma segunda pessoa envolvida no esquema. Seria um homem e primo do rapaz preso, que já foi identificado, no entanto, está foragido.