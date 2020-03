Coronavírus: Moro descarta soltura de presos em massa e nega casos confirmados no sistema

(foto: Marcos Correa / Presidência da República)

O ministro da, durante a coletiva de imprensa dodesta terça-feira (31), deu um panorama sobre as ações preventivas aonos presídios brasileiros. Moro garantiu que nenhum detento está infectado com a doença eO ministro afirmou que algumas ações foram tomadas para reforçar a prevenção àno sistema prisional, como adesde o dia 15 de março em grande parte dos estados,e investimento de. Moro também disse que a campanha de vacinação contra a H1N1 será antecipada para os presídios.“Não existe nenhum motivo para um temor infundado para o sistema penitenciário. Não existe nenhum preso com o coronavírus. Em Bagé/RS tem uma suspeita, que é um detento que estava em prisão domiciliar”, afirmou.Moro disse que, atualmente, o sistema prisional brasileiro, 15 mil em delegacias, além de. O ministro disse que há segurança para os presos, uma vez que estão mais, pegando numeros de sistemas de outros países, como o da China, onde, em uma população carcerária de, ressaltando que, no mundo inteiro, apenas um óbito foi registrado - na França.Desta forma, Moro. O ministro é favorável a ‘solturas pontuais, relacionadas a presos em regime semiaberto, desde que não ofereçam riscos à segurança’. Durante a coletiva, Sérgio Moro recebeu uma notícia de um preso em São Leopoldo/RS que havia sido incluído no regime de prisão domiciliar. Com ele foram encontrados armas de grosso calibre, munições e 130 kg de cocaína.“De fato, solturas de presos têm que ser muito bem avaliadas. Não pode soltar preso que tem ligação com facção para gerar risco à sociedade. A situação do indivíduo que é colocado em prisão domiciliar por causa do corona, em horas ele aparece com esses materiais. Não posso generalizar, mas casos individuais fazem a diferença”, concluiu.