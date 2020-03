Sudeste concentra mais da metade dos casos de coronavírus no Brasil

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou sobre o coronavírus no Brasil (foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A região Sudeste concentra casos de contaminação por coronavírus no Brasil. Dos casos confirmados no país, a região registra ocorrências. Minas Gerais tem registros de Covid-19 e um óbito, de uma mulher de 82 anos, ocorrido no Hospital Biocor, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A região com menor incidência da doença é o Norte, com 254 casos, o que representa 6% das ocorrências no país. O Nordeste registra 790 casos (17%), o Centro-Oeste tem 435 (9%) e o Sul tem 593 pessoas contaminadas (13%).





Os estados com mais casos foram São Paulo (1.517), Rio de Janeiro (657), Ceará (372), Distrito Federal (312) e Minas Gerais (261). A doença apareceu em menor número nos estados de Rondônia (6), Amapá (8), Tocantins (10) e Roraima (16).

Mortes por coronavírus

3,5% das pessoas que contraíram a doença faleceram. O total é de 159 mortes. Considerando o balanço anterior, houve um aumento de 16% dos óbitos causados pelo coronavírus.



São Paulo registra 113 mortes, seguido por Rio de Janeiro com 18, Pernambuco com seis e Ceará com cinco. Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul contabilizam três óbitos. Santa Catarina, Goiás, Amazonas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais têm um caso, cada.



Em relação ao perfil das pessoas que faleceram, 40,4% eram mulheres e 59,6% eram homens. Mantendo o padrão identificado ao longo da semana, 90% tinham mais de 60 anos e as doenças crônicas mais associadas foram cardiopatias (81), diabetes (58), pneumopatia (24) e condições neurológicas (14).