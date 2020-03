Sobe para 121 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Subiu de 98 para 121 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O levantamento foi atualizado pelo Ministério da Saúde na tarde deste sábado (14). Os diagnósticos suspeitos também aumentaram: de 1.485 para 1.496.





De acordo com o Ministério da Saúde,já confirmam casos. São eles: São Paulo (65), Rio de Janeiro (22),Espírito Santo (1), no Sudeste; Bahia (2), Pernambuco (2) e Rio Grande do Norte (1), no Nordeste; Goiás (3) e Distrito Federal (6), no Centro-Oeste; e Paraná (6), Santa Catarina (4) e Rio Grande do Sul (6), no Sul do país.





A Região Norte do Brasil continua a única a não ter caso confirmado do novo coronavírus. Concentra também o menor número de diagnósticos suspeitos, com apenas seis. Lá, estão as duas únicas unidades federativas sem ameaça da nova virose: Roraima e Amapá.





Ainda sobre os casos suspeitos, a Região Sudeste concentra 65,8% dos quadros clínicos sintomáticos, a maioria em São Paulo (752).





Por outro lado, o Ministério da Saúde já descartou 1.413 casos no Brasil. No total, são 3.030 notificações (casos confirmados, suspeitos e descartados).

Minas Gerais





Conforme o levantamento do Ministério da Saúde, os casos suspeitos caíram de 116 para 106 em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde, no entanto, trabalha com 307 diagnósticos em investigação.





Quanto aos confirmados, os números permanecem os mesmos: duas mulheres infectadas, nas cidades de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, e Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro.