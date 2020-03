Ministério da saúde confirma 73 casos de coronavírus no Brasil

Mandetta descartou fechar as fronteiras do país neste momento. De acordo com o chefe da pasta da Saúde, a medida prejudicaria a economia e suprimento de insumos. Ele demonstrou, no entanto, especial preocupação com a propagação da doença no Rio de Janeiro, especialmente na capital carioca.

Pelo mundo

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o novo coronavírus já afeta 114 países de todo os continentes. Mais de 118,3 pessoas estão infectadas e 4,2 mil morreram.





Nesta quarta-feira (11), a OMS classificou o surto global como pandemia."Os números de casos, de mortes e o número de países afetados deve ser ainda maior nos próximos dias e nas próximas semanas", alertou o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom Ghebreyesus.









Segundo estudos citados pelo Ministério da Saúde, 90% dos casos do novo coronavírus são brandos, com sintomas leves, que não exigem internação. os infectados que demandam hospitalização costumam ficar internados por três semanas, o que gera grande impacto no sistema de saúde. Por causa disso, o governo infromou que vai ampliar o número de leitos de UTI disponíveis. Ele destacou que a OMS está profundamente preocupada com os níveis alarmantes de propagação da doença, mas que a situação é reversível.





"O Rio tem que se preparar. A gente sabe as fragilidades do Rio (...) Aqui você tem uma cidade muito estreita. Você tem o mar aqui, montanha aqui. A proximidade das pessoas (na capital carioa) é quase que constante o dia inteiro. Transporte público lotado, metrô funcionando, ônibus funcionando, cidade funcionando", alertou.O ministro está no Rio para atender compromissos oficiais e falou com a imprensa após se reunir com o prefeito Marcelo Crivella. Eles acompanham a chegada dos seis primeiros tomógrafos adquiridos pela prefeitura no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão).Minas tem um caso da doença segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas. O paciente é de Divinópolis, Região Oeste do Estado. O primeiro caso mineiro foi confirmado em 8 de março