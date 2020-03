Wajngarten volta dos EUA junto a Bolsonaro com suspeita de coronavírus

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) chefe da Secretaria Especial de Comuniação (Secom), Fabio Wajngarten, está com suspeita de coronavírus. Ele acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em uma visita a Miami, nos Estados Unidos, na última semana. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.



O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com empresários e jantou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado (7/3), em Mar-aLago, o resort do presidente perto de Miami. Coronavírus no Brasil

O país soma 52 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde. Entre as novas confirmações, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.





Audiência

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou em uma audiência nesta quarta-feira (11/3), na Câmara dos Deputados, quais são as ações do governo para combater o coronavírus. Entre elas, a ampliação do horário de atendimento nas unidades básicas de saúde e a criação de um conselho interministerial.





O ministro disse que, até 18 de março, todos os estados estarão aptos a fazer os exames laboratoriais de diagnóstico do coronavírus. Ele destacou que a maioria dos casos é de baixa gravidade e que a atenção maior é com idosos e pessoas com doenças crônicas. Ele confirmou ainda que o governo vai antecipar para 23 de março o início da campanha de vacinação contra a gripe.





Com a atualização, ao menos sete estados e o Distrito Federal já têm registros da Covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 19 casos confirmados até o momento.