'Políticos são um dos grupos mais suscetíveis ao Covid-19', alerta ministro

Ministrou prestou esclarecimentos na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados )

Políticos são mais suscetíveis à contaminação pelo coronavírus (Covid-19). A afirmação é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se baseou na ampla rede contatos que os administradores públicos têm por diversas regiões brasileiras, além de outros países. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a situação do vírus como Políticos são mais suscetíveis à contaminação pelo coronavírus (Covid-19). A afirmação é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se baseou na ampla rede contatos que os administradores públicos têm por diversas regiões brasileiras, além de outros países. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a situação do vírus como pandemia ; ou seja, o risco de contaminação é global.









“Políticos estão no ranking elevado de profissões com contaminação. (A situação de) você perder o secretário, o ministro perder o parlamento já vem acontecendo em países. Portanto, acho muito correto que vocês disciplinem a presença e a circulação de pessoas e tomem medidas aqui dentro de controle. Tem que parar com esse negócio de abraçar e cumprimentar”, alertou.









Mandetta: 'Não existe receita de bolo para o Brasil; a análise deve ser feita em cada estado' Posteriormente, em tom bem-humorado, o ministro citou as campanhas eleitorais deste ano. “Tenho dó do pessoal que vai ser candidato a vereador e prefeito e que está fazendo pré-campanha. (Em 2020) vai ser uma pré-campanha, até certo ponto bem diferente”, continuou.



Nessa terça-feira, a ministra da Saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, confirmou que foi diagnosticada com coronavírus. De acordo com jornais locais, ela começou a se sentir doente na sexta-feira, mas ainda não descobriu como contraiu o vírus.





Ao todo, o Brasil já confirmou 37 casos do novo coronavírus. Outros 876 seguem suspeitos 880 já foram descartados. No mundo, de acordo com o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), são 113.702 casos confirmados e 4.012 mortes. Além disso, o vírus já chegou em 45 países.





Em Minas Gerais , um caso foi confirmado. No estado, 122 casos seguem sendo investigados.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie