OMS diz que alguns países não agem para evitar contágio do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira, 11, que alguns países "não estão fazendo nada" para afastar o contágio em massa do coronavírus, mas ressaltou que, como entidade, não interfere no modo de agir de cada nação.



Ainda assim, a OMS pediu aos governos para aumentarem o número de funcionários de seus sistemas públicso de saúde, por conta da epidemia. "A taxa de mortalidade do coronavírus se mostra muito maior do que de um influenza comum", ressaltou o diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa no início desta tarde. "O que custa mais, o isolamento ou mortes e falência do sistema de saúde?", questionou.



A OMS ainda ressaltou que práticas de contenção da doença resultaram em redução de casos na China e na Coreia do Sul.