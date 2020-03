Coronavírus: paciente do DF que testou positivo respira por aparelhos

(foto: Minervino Júnior/CB/DA Press)

A mulher de 52 anos doque teve resultado positivo em um teste para o novoestá em, informou hoje a Secretaria de Estado de Saúde.Em boletim divulgado neste sábado, 7, pela manhã, o órgão explica que a mulher "apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente", mas não detalhou qual seria doença.A paciente segue internada em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte e está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar.O resultado da contraprova para a presença do Covid-19 ainda é aguardado. As amostras estão em análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.A mulher esteve em viagem no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar sintomas em 26 de fevereiro. Com sintomas de febre, tosse e secreções, ela foi atendida na quarta-feira, 4, no Hospital Daher, no Lago Sul. Na quinta, um exame feito no hospital deu positivo para o vírus e ela foi transferida ao HRAN - a unidade está na lista de locais de referência do DF para tratamento da doença.Até as 16h de sexta-feira, os dados oficiais do Ministério da Saúde indicavam 13 casos confirmados de coronavírus no país. Neste sábado, a secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro confirmou mais um caso. Os dados nacionais serão atualizados às 16h de hoje.O DF está em situação de emergência no âmbito da saúde pública desde o dia 29 de fevereiro, por conta do risco de pandemia do coronavírus. A medida permite alinhar ações de enfrentamento da doença por 180 dias. A capital segue as recomendações do ministério e monitora a situação diariamente.