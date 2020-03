Número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil sobe para 13

Passageiros circulam no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo: estado tem 10 casos confirmados (foto: Nelson Almeida/AFP)

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 13 de acordo com atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (6/3). Até a segunda-feira, o Brasil tinha oito casos confirmados.São Paulo continua liderando o ranking de casos de Covid-19, com 10 pacientes diagnosticados. Os outros três casos foram identificados no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na Bahia.Na segunda-feira, o Ministério da Saúde confirmou que dois dos novos casos de São Paulo pegaram o vírus através do contato com o primeiro paciente confirmado no país, um homem de 61 anos, que viajou para Itália. Segundo a pasta, um desses pacientes esteve na reunião familiar com o homem e o outro caso confirmado teve contato com uma pessoa que esteve nessa reunião.O fato, segundo o ministério, faz com que o Brasil tenha uma transmissão local do Covid-19 já que os dois casos confirmados mais recentes do estado de São Paulo não viajaram para outro país e pegaram o vírus atráves do contato com o primeiro caso confirmado do coronavírus no país.O número de casos suspeitos no Brasil também continuou a crescer. Até o momento, 768 casos são considerados suspeitos e aguardam exames para serem descartados ou não. No Brasil, 480 já foram descartados.O pasta ainda não deu detalhes dos novos casos confirmados.