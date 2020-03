A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no estado. Trata-se do nono registro do país, o primeiro no Nordeste.





De acordo com a Sesab, a infectada é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, a 100 Km de salvador. Ela retornou da Itália em 25 de fevereiro, após visitas às cidades de Milão e Roma. Ainda segundo a secretaria, a paciente manifestou os sintomas depois de chegar ao Brasil, não apresenta sintomas e está em isolamento domiciliar.









(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A mulher foi atendida em um hospital particular da capital baiana, onde teve amostras de sangue coletadas. O material foi enviado à Fundação oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que concluiu o dianóstico de Covid-9 nesta sexta.





O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, informou que o caso em questão é importado. "A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste”, afirmou o secretário por meio de nota.





Segundo a o monitoramento da infectada está sendo realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com a vigilância municipal de Feira de Santana.