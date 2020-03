Novo coronavírus em Minas: mapa mostra casos suspeitos no estado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) subiu para 58 o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) investigados no estado. Segundo o informe epidemiológico mais recente, divulgado nesta terça-feira (3/2) pela SES, foram descartadas seis suspeitas de infecção. Ao todo foram 64 notificação de suspeitas do novo coronavírus em Minas desde o início de janeiro. Até o momento, nenhum paciente teve diagnóstico de coronavírus Covid-19 no estado. Minas Gerais tem 18 cidades com casos suspeitos da doença, de acordo com o balanço da SES.





Confira no mapa interativo abaixo os municípios mineiros com suspeita de coronavírus, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde e informações repassadas por prefeituras, mas que ainda não constam no informa epidemiológico. Desde 22 de janeiro, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) de Minas Gerais registrou 64 rumores de infecção pelo novo coronavírus. Entre essas notificações, seis foram excluídas, pois não atendiam aos critérios que caracterizam possível infecção pelo Covid-19.









O Brasil confirmou em 26 de janeiro o primeiro caso do novo coronavírus no país. O acompanhamento dos mineiros com suspeita de coronavírus mostra que 44 dos casos são de pacientes com histórico de viagem para países com circulação do novo coronavírus, como Itália, França, Inglaterra e Portugal. Os pacientes restantes não viajaram para fora do país recentemente, mas tiveram contato com pessoas suspeitas de estarem infectadas pelo novo coronavírus.





Nas farmácias, a procura por máscaras tem crescido, apesar de especialistas destacarem que hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca ao tossir ou espirrar são mais eficazes para evitar a disseminação do vírus. A chegada do Covid-19 ao território brasileiro mobilizou ações do Ministério da Saúda e da comunidade científica para lidar com o avanço do vírus. Pesquisadores brasileiros anunciaram que conseguiram sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas . No Brasil, a infecção afetou a bolsa de valores e pressionou a cotação do dólar., apesar de especialistas destacarem que hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca ao tossir ou espirrar são mais eficazes para evitar a disseminação do vírus.











Mais sobre o coronavírus em MG



























(foto: Mapa interativo mostra investigação de casos no estado)