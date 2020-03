Brasil tem terceiro caso confirmado de coronavírus; outro paciente é monitorado

Segundo o boletim epidemiológico do ministério desta última quarta-feira (3/2), o Brasil registrade. Na terça-feira (3), eram 488 casos suspeitos. Outros 315 foram descartados em exames. O estado que mais conta com casos suspeitos ainda é São Paulo, com 135. O segundo é o Rio Grande do Sul, com 98 casos suspeitos. Minas Gerais acompanha 82 casos suspeitos.