Novos casos de coronavírus somam 1.739 no mundo e total atinge 87.137, diz OMS

(foto: AFP / OSCAR DEL POZO )

O número de casos confirmados deem todo o mundo subiu 1.739 e chegou a 87.137, sendo que 2.977 pessoas morreram da doença. Os dados foram atualizados neste domingo, 1, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que manteve as avaliação de risco global no nível "muito alto".Segundo a instituição, cinco países passaram a integrar a lista das nações com casos confirmados de coronavírus, com registros nas últimas 24 horas. São eles Azerbaijão, Equador, Irlanda, Mônaco e Catar. Ao todo, 58 países têm casos confirmados da doença.Nas últimas 24 horas, 53 pessoas morreram em todo o mundo por causa do coronavírus, sendo que 35 delas estavam na China. O país asiático ainda notificou 579 novos casos confirmados, o que elevou o número de pacientes locais para 79.968.Segundo o relatório da OMS, o número de casos de coronavírus na província chinesa de Hubei, epicentro da contaminação, tem subido há dois dias, na comparação com os dias anteriores. O movimento de alta ocorre depois de um período de declínio no registro diário de novos casos, o que está sendo monitorado.