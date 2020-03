Já são 252 casos suspeitos de coronavírus no País e 2 confirmados

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

atualizou os números da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) e registrou que subiu de 207 para 252 casos suspeitos do novono Brasil. Os casos confirmados da doença continuam sendo os dois já informados, no Estado de São Paulo, de pacientes que voltaram de viagem à Itália. Segundo os dados da Plataforma IVIS, outros 89 casos foram descartados.Mais cedo, o ministério havia informado que os números só seriam atualizados nesta segunda-feira, às 16h, em razão da mudança no fluxo dos dados dos casos registrados no País. No entanto, a Plataforma IVS foi atualizada às 15h05 deste domingo.São Paulo continua sendo o Estado com maior número de casos suspeitos, 136 pelo boletim atualizado. Em seguida, Rio Grande do Sul, com 27, e Rio de Janeiro, com 19.