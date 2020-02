Total de casos suspeitos de coronavírus no Brasil chega a 132

Gabbardo explica que a elevação do número de casos continuará nos próximos dias devido à mudança dos critérios de casos suspeitos, que agora abrange mais países.





Dos 132 casos já classificados como suspeitos, 130 ainda passam pelos primeiros exames para descartar os vírus mais comuns. Outros dois já passaram por esta fase, na qual foram descartados vírus como Influenza A e B, e agora passam por teste específico para descartar o novo coronavírus.

Minas Gerais. O governo monitora cinco casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus em Em coletiva na tarde desta quinta-feira , a Secretaria de Estado de Saúde de Minas informou que são três pacientes de Belo Horizonte, um de Juiz de Fora e um em Montes Claros. Ainda não há nenhum caso confirmado no estado.





São Paulo é o estado com maior número de casos suspeitos, com 55. Já o Rio Grande do Sul contabiliza 24. Em seguida, os casos suspeitos estão distribuídos entre Rio de Janeiro (nove), Santa Catarina (oito), Paraná (cinco), Distrito Federal (cinco), Ceará (cinco), Rio Grande do Norte (quatro), Goiás (três), Pernambuco (três), Mato Grosso do Sul (dois), Alagoas (um), Bahia (um) e Paraíba (um).

Vacinação antecipada

Além disso, com a chegada do vírus ao país e o aumento de casos suspeitos, o ministério decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, anunciou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo.





A campanha, inicialmente programada para começar em 13 de abril e se estender até meados de maio, deverá ter início em 23 de março. Embora a gripe seja causada por um vírus diferente (influenza), o objetivo é evitar aumento de doenças respiratórias e sobrecarga do sistema de saúde.





Com informações da Agência Estado