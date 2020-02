Um ato de irracionalidade praticado contra um cachorro na capital paulista revoltou a internet nesta segunda-feira (17). Bob, um vira-latas de 4 anos, foi arremessado duas vezes neste domingo (16) por seu dono, um ajudante de mercearia de 28 anos, sobre o portão da casa em que ele mora, no Parque Lucas, Zona Oeste de São Paulo.



Registrada por câmeras de monitoramento, a cena foi divulgada nas redes sociais. O rapaz justificou a atitude como uma reação descontrolada ao comportamento do cão, que teria mordido o pé da mulher dele.

Arremessado de dentro da garagem, Bob cai na rua de uma altura de quatro metros em dois momentos. Da primeira vez, fica visivelmente atordoado, mas volta à residência do proprietário. Segundos após o retorno, as imagens mostram o cachorro sendo jogado novamente.





A repercussão do vídeo fez com que o ajudante fosse procurado por ativistas de uma ONG de proteção animal e encaminhado ao 42º DP Parque São Lucas. À Polícia, ele admitiu a violência contra o cão, adotado há pouco mais de dois anos pela família.





De acordo com o rapaz, Bob, ficou agressivo no último ano e passou a morder as pessoas da casa. Nervoso com o ataque à esposa, o ajudante então lançou o pet à rua, para que ele fosse embora.





O suspeito foi liberado pela polícia depois assinar um Termo Circunstacioado de "ato de abuso de animais". Sem ferimentos, Bob, agora, está sob a tutela de uma ONG de resgate.