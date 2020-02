Passageira denuncia motorista após receber áudios racistas; ouça

Umaafirmou ter sidodeutilizar o serviço doem. A passageira teria cancelado uma corrida porque o motorista teria demorado muito. Em resposta, recebeu diversos áudios, com xingamentos racistas,enviados peloda empresa. O motorista conseguiu o numero da mulher por meio do próprio, que mostra o número dos clientes.

Pedi um carro no @inDriver_brasil e cancelei o pedido pois o motorista não tinha chego depois de 5 minutos eu EMBAIXO DE CHUVA com a minha mãe, o mesmo veio me xingar e ameaçar no Whatsapp, pq eu tinha cancelado sendo que ele NÃO TINHA APARECIDO. pic.twitter.com/TiUpmj4ADU

O motorista do aplicativo teria enviado quatro áudios com diferentes tipos de ofensas, todas fazendo referência ao tom de pele da vítima. “"Por que você pede o carro se não precisa, sua filha da p***? Preta do c***. Gente como você a gente trata como verme. Teu endereço, eu sei qual é, tá? Eu sei os dois endereços que você colocou. A gente se cruza aí, sua arromb***, sua preta do inferno", diz trecho.