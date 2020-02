Brasileiros na China: Maia diz que projeto de lei seria votado mais rápido

Uma medida provisória (MP) precisa passar por uma comissão especial no parlamento (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

, ponderou que uma medida provisória não pode ser votada imediatamente pelo Congresso, ao tratar sobre a proposta do governo sobre a quarentena dos brasileiros queUma medida provisória (MP) precisa passar por uma comissão especial no parlamento,é que vai à votação em plenário na Câmara e Senado. "Se o governo está com pressa e precisa votarUm projeto de lei, pulando a etapa da comissão, a partir de um pedido de urgência para sua tramitação.Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro editaria uma Medida Provisória (MP) ainda hoje.Segundo o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o governo estima em 40 o número de brasileiros em Wuhan que tem interesse em retornar ao Brasil.