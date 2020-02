Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus em quatro estados

(foto: Anthony WALLACE / AFP) ovo levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus - um no Rio de Janeiro, sete em São Paulo, dois em Santa Catarina e quatro no Rio Grande do Sul. O número foi divulgado esta tarde, na coletiva com representantes do ministério. O nmostra que om no Rio de Janeiro, sete em São Paulo, dois em Santa Catarina e quatro no Rio Grande do Sul. O número foi divulgado esta tarde, na coletiva com representantes do ministério.









Durante a coletiva, o governo brasileiro declarou estado de emergência pelo surto de coronavírus. A medida vai acontecer mesmo sem o país ter um caso confirmado da doença, vai agilizar o processo de repatriamento dos brasileiros isolados na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da infecção.





O estado de emergência permite que o governo faça despesas sem precisar fazer licitações. Atualmente, o nível de alerta em saúde no caso do coronavírus é de “perigo iminente para emergência”. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a emergência será decretada ainda nesta segunda através de uma portaria do Ministério da Saúde.





Na próxima quinta-feira, secretários estaduais de saúde e secretários de saúde das capitais estarão em Brasília em reunião com Mandetta para discutir formas de prevenção da doença. Será discutida também a distribuição de leitos entre os estados.