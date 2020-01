Jovem brasileira desaparece em aeroporto da Espanha

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a tia da jovem, Catia, afirma que Estela era fã do estilo musical K-pop e estava em dezenas de grupos nas redes sociais que falam sobre o assunto. De acordo com ela, a sobrinha teria sido aliciada por coreanos para ser maquiadora de um grupo em Seul, capital da Coreia.

A mãe da menina procurou a polícia espanhola para denunciar o aliamento da jovem antes mesmo dela viajar para o Brasil."Toda a família e amigos estão desesperados para encontrá-la. Escrevemos para ela o tempo todo, esperando uma resposta. Eu não durmo, não como, tenho plena consciência de que ela apareceria se fosse possível", disse a mãe da jovem ao portal Europa Press.

A polícia está investigando as imagens da câmara do aeroporto de Barajas para ver a jovem foi abordada por alguém.





Em setembro de 2019, cinco homens foram acusados de forçar pelo menos sete mulheres brasileiras a se prostituírem. As jovens viajavam para o país após serem enganadas com a promessa de uma carreira artística no K-pop, mas foram vítimas de exploração sexual no país.