Brasil tem 9 casos suspeitos de infecção por coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde, o resultado do exame de coronavírus demora cerca de sete dias para sair (foto: Mark Ralston/AFP)

declarou nesta quarta-feira (29/1), que hádeno. Os casos suspeitos estão localizados no seguintes estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará.dos casos foiainda.Alguns dos estados tem mais de um caso suspeito, como é o caso de São Paulo, com 3 casos suspeitos, estado com maior número de casos suspeitos. A partir desta quarta, a pasta divulgaráàs 16h umcom a situação dos casos do Brasil.Segundo o Ministério da Saúde, ode coronavírus demora cerca deNesta terça-feira (28/1), a pasta afirmou que três casos suspeitos da doença eram monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. De terça para quarta, o número de casos suspeitos cresceu, mas isso já era esperado pelo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, já que que definição de caso suspeito mudou nesta terça.De acordo com a(OMS), todas as pessoas vindas da China nos últimos 14 dias, que apresentem febre e sintomas respiratórios podem ser considerados suspeitas.suspeito no Brasil foi o de uma estudante de 22 que esteve na cidade de Wuhan, na China, epicentro dos casos, no período de 29 de agosto de 2019 a 23 de janeiro de 2020. A jovem chegou ao Brasil na última sexta-feira, 24, e se encontra estável e isolada no, em