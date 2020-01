Bailarina é encontrada morta com sinais de violência sexual perto de cachoeira

AM

bailarina foi encontrada morta na noite de domingo na área rural do município de Mandaguari, norte do Paraná. Segundo a Defesa Civil, o corpo estava com sinais de violência sexual. Maria Glória Poltronieri Borges tinha 25 anos. Além de bailarina, ela era estudante universitária.





De acordo com o Instituto-Médico Legal (IML), a bailarina foi morta por asfixia. O autor do crime ainda não foi identificado, mas a equipe de investigação disse que vai ouvir familiares e pessoas que participaram de um treinamento da Defesa Civil no local.





A mãe da vítima a levou para uma chácara nas proximidades da cachoeira. A jovem ficou sozinha no local. Com o passar dos dias, a mãe resolveu ir até a chácara com outra filha para procurar Maria.





Foi a irmã de Maria Glória que encontrou o corpo da bailarina, em uma trilha próxima à cachoeira, cerca de 30 metros de distância.





O velório ocorreu nesta segunda-feira. A família e amigos da jovem querem justiça.