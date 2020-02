Suspeito de matar bailarina durante retiro espiritual é preso no Paraná

(foto: Reprodução/Instagram)









De acordo com a polícia, os peritos do IML confrontaram o material genético do homem preso com o encontrado no corpo da jovem e o resultado deu positivo. Por isso, o sujeito teve a prisão temporária decretada e está à disposição da Justiça.





O desaparecimento

Maria Glória desapareceu em 25 de janeiro, após a mãe deixá-la na chácara, situada a 8km de casa, para participar do retiro espiritual. O combinado era que a mãe buscasse a jovem no fim do dia seguinte. Porém, segundo as investigações, a jovem foi atacada e retirada do local pelo suspeito enquanto montava uma barraca de camping, onde passaria a noite.

Ao notarem que ninguém retornava para dar continuidade à montagem da barraca, outros participantes do retiro acionaram a segurança do local. Com a ajuda de bombeiros, foram realizadas buscas entre o fim da tarde do dia 25 até o outro dia, mas Maria não foi localizada. O corpo da jovem só foi encontrado no início da tarde do dia 26, pela irmã, em uma área de mata, próximo a uma cachoeira.





O corpo dela, segundo a polícia, apresentava sinais de "extrema violência", além de estar com uma peça íntima amarrada no pescoço. O laudo do IML constatou a violência sexual e apontou como causa da morte estrangulamento.

prendeu, na manhã desta sexta-feira (28/2), um homem de 40 anos suspeito de estuprar e matar a, 25 anos. A jovem foi encontrada morta em 26 de janeiro, próximo a uma cachoeira, após desaparecer de uma chácara onde era realizado um, em(PR).