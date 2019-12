Gêmeas siamesas celebram o primeiro Natal após a cirurgia de separação

As meninas se vestiram de Mamãe Noel e deram um show de simpatia (foto: Nayara Stival/Divulgação)

SAIBA MAIS 15:58 - 29/04/2019 Hospital de Brasília divulga fotos de cirurgia que separou gêmeas siamesas

18:06 - 20/05/2018 Irmãs siamesas unidas pela cabeça se recuperam após cirurgia

18:31 - 15/12/2016 Gêmeas siamesas se veem pela 1ª vez após cirurgia decoração de Natal da cidade. Segundo os pais, elas amam as luzes, as árvores e o Papai Noel. Católica, Camilla também montou um presépio em casa para ensinar que a data vai além de presentes. “Elas ficam olhando o presépio, apontam para Jesus e Maria e os chamam de papai e mamãe. Ensinamos para elas o significado do Natal”, conta, orgulhosa.



(foto: Nayara Stival/Divulgação)

Mais crescidas e independentes, as meninas, de 1 ano e 6 meses, ficaram encantadas com ade Natal da cidade. Segundo os pais, elas amam as luzes, as árvores e o Papai Noel. Católica, Camilla também montou um presépio em casa para ensinar que a data vai além de presentes. “Elas ficam olhando o presépio, apontam para Jesus e Maria e os chamam de papai e mamãe. Ensinamos para elas o significado do Natal”, conta, orgulhosa.





Cada data importante, evolução e vitória de Lis e Mel sempre foram comemoradas pela família das meninas. Desde que nasceram, elas ganham, todo dia 1º, um bolo e um tema de “mesversário”. Já tiveram festa com os temas Branca de Neve, Panda, Minnie e Mulher Maravilha. Não seria diferente no Natal. Camilla fez questão de vesti-las a caráter para comemorar o fim de um ano cheio de desafios e conquistas.





As fotos das meninas vestidas de Mamãe Noel fizeram sucesso entre os familiares e amigos. O cenário da foto foi todo preparado no tema natalino. Lis e Mel surgiram sorridentes sentadas em um banquinho ao lado de um boneco de neve e uma árvore de Natal ao fundo. Como sempre, as meninas deram um show de simpatia e fofura.





Uma história de superação





(foto: Nayara Stival/Divulgação) As meninas nasceram em 1º de junho de 2018, no Hospital Materno-Infantil (Hmib). Elas foram o primeiro caso de gêmeos craniópagos (unidos pelo crânio) registrado no Distrito Federal. O procedimento de separação é de extrema complexidade e foi dividido em 36 etapas, entre as 6h30 do dia 27 de abril e as 2h30 do dia seguinte.





Conduzida por uma equipe do Hospital da Criança de Brasília, a cirurgia foi a terceira do país e a décima do mundo. As duas enfrentaram uma maratona de 20 horas. Capitaneada pelo neurocirurgião Benício Oton, uma equipe de mais de 50 pessoas se dedicou à cirurgia delicada, rara e inédita na capital. Lis acordou primeiro, Mel depois, mas saiu primeiro da unidade de tratamento intensivo (UTI).





As duas se reencontraram em 21 de maio. “Colocamos elas sentadas mais perto e pegaram na mão uma da outra. Acho que foi um momento de paz delas. Foi a coisa mais linda. Finalmente elas estavam ali, juntinhas. Elas ficaram se olhando, como se estivessem se reconhecendo”, contou Camila à época.





Após sete meses, Lis e Mel se recuperam bem e frequentam, duas vezes por semana, a Escola de Educação Precoce do Governo do DF, que é um serviço de atendimento a crianças que nasceram com alguma deficiência física ou cognitiva ou de forma precoce. Elas também têm uma rotina de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. As meninas já andam sozinhas e, aos poucos, estão aprendendo as primeiras palavras.



Sete meses após a cirurgia de, asbrasilienses Lis e Mel vão passar o primeirocom a família. Depois de viver momentos difíceis desde a descoberta da gravidez rara, a mãe das meninas, Camilla Vieira Neves, 25 anos, conta que este fim de ano terá significado especial. “Meu sentimento é de gratidão e amor por poder passar o Natal super bem com elas”, comemora.