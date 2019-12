Sobe para sete o número de mortos em deslizamento de terra no Recife (PE)

Sete pessoas morreram no deslizamento de terra (foto: Tarciso Augusto/Esp.DP)

Os corpos de duas pessoas que estavam desaparecidas sob os escombros de um deslizamento de terra no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros. Com isso, sobe para sete o número de pessoas mortas na tragédia. A barreira caiu na madrugada desta terça-feira (24/12). Um bebê de três meses está entre as vítimas.

O Corpo de Bombeiros usa o auxílio de cães farejadores nas buscas por sobreviventes do deslizamento. "As informações são que nessas casas tinham dez pessoas nas residências. Focamos em resgatar o mais rápido possível as pessoas com vida. Conseguimos retirar três sobreviventes”, relata o militar.





As vítimas resgatadas foram levadas aos hospitais próximos ao local do acidente. A pessoa com ferimentos mais graves foi encaminhada ao Hospital da Restauração, a maior emergência do estado de Pernambuco.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate está focado na busca de duas vítimas adultas, possivelmente do sexo feminino, que estavam visitando uma das famílias das casas soterradas. “Chegamos numa parte muito próxima ao solo que é, possivelmente, onde essas vítimas estão soterradas. Acreditamos que alguns móveis podem deixar bolsões de ar que possibilitam as pessoas respirarem e encontrarmos com vida", explica.





* Com informações do jornal Diário de Pernambuco