Casal pula de ponte e morre afogado no Lago Paranoá, no Distrito Federal

(foto: O caso ocorreu próximo à Ponte das Garças, na margem direita, sentido Lago Sul/Asa Sul)

Duas pessoas morreram afogadas no Lago Paranoá na madrugada deste sábado (21/12). Um homem de 45 anos e uma mulher de 46 anos faleceram após terem saltado da Ponte das Garças. Segundo informações dadas por testemunhas, os dois eram casados e o homem teria se jogado na água para tentar salvar a mulher, que estaria se afogando.

A morte do casal foi confirmada a 0h30 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Dederal (CBMDF). Ainda segundo populares, os dois teriam feito uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas. O caso ocorreu próximo à margem direita da ponte, no sentido Lago Sul/Asa Sul.





Só foi possível idenficar as vítimas porque ambos eram conhecidos na região, já que nenhum deles portava documento de identidade. Os militares realizaram o procedimento de ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) por cerca de uma hora no homem e na mulher. No entanto, os dois morreram. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.