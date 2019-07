Bombeiro militar morre afogado na Chapada dos Veadeiros

O militar da reserva se afogou no Cânion Raizama, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) (foto: Facebook/Reprodução)

Um militar da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF) morreu afogado no Cânion Raizama, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO). O caso aconteceu nesse domingo (30/6), quando Lafayete de Abreu, 51 anos, praticava o esporte canionismo.





12:35 - 01/07/2019 Bombeiros resgatam bicho-preguiça na BR-116 bombeiros de Goiás utilizaram equipamentos como maca sked, cabos e fitas tubulares para conseguir ultrapassar os obstáculos naturais, como pedras e corredeiras do rio. O corpo foi encontrado a cerca de 2,5 quilômetros do cânion e levado a um local de melhor acesso para que equipes do Instituto Médico Legal (IML) pudessem recolhê-lo. Equipes dosde Goiás utilizaram equipamentos como maca, cabos e fitas tubulares para conseguir ultrapassar os, como pedras e corredeiras do rio. O corpo foi encontrado a cerca de 2,5 quilômetros doe levado a um local de melhor acesso para que equipes do) pudessem recolhê-lo.





A Federação Brasiliense de Canionismo divulgou nota de pesar sobre a morte de Lafayete. A entidade lamentou o ocorrido e ressaltou que "neste momento de perda transmite os sinceros sentimentos aos familiares e amigos" da vítima.





Lafayete fazia questão de deixar o amor ao canionismo na página pessoal do Facebook. Dezenas de fotos praticando o esporte estão publicadas na rede social. “Vá em paz, meu amigo. Que o Senhor te receba de braços abertos”, lamentou um conhecido.