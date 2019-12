Jovem é apreendido por ser suspeito de estuprar os dois irmãos de 9 e 12 anos

(foto: Reprodução/PixaBay) adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, a 175 quilômetros de Manaus, nesta terça-feira. O mandado foi cumprido em razão da sentença condenatória por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter estuprado os próprios irmãos, um adolescente de 12 anos e uma criança de 9. Umfoi apreendido porde, a, nesta terça-feira. O mandado foi cumprido em razão da sentença condenatória por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter estuprado os próprios irmãos, um adolescente de 12 anos e uma criança de 9.









A delegada responsável pelo caso afirmou que os laudos periciais deram positivo para penetração em um dos irmãos. A outra vítima teria apenas sido aliciada.





O juiz Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude, da Comarca de Manaus, expediu em nome do adolescente um mandado de busca e apreensão.





O jovem vai responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, com três anos de reclusão no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, situado no Bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.