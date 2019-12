Governo tem uma política hostil ao meio ambiente, diz Ricupero

O ex-ministro do Meio Ambiente e diplomata, Rubens Ricupero, criticou as políticas ambientais do governo federal em seminário promovido pelo Ministério Público Federal (MPF) e realizado na quarta-feira, 4, em São Paulo. O evento discutiu recentes mudanças climáticas e desastres ambientais.



Durante a palestra, Ricupero afirmou que "pela primeira vez um governo e um presidente têm uma política malignamente hostil ao meio ambiente".



Segundo ele, "até os militares tinham mais sensibilidade ao tema", em referência ao período da ditadura militar no Brasil.



O ex-ministro ainda afirmou que é preciso "ampliar alianças" com a sociedade civil e setores da indústria a fim de pressionar o governo a mudar suas políticas ambientais.



Ricupero disse ter conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para buscar apoio às demandas do setor.



Na opinião do presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam), Carlos Alberto Bocuhy, é preciso combater os atos administrativos antiambientais.



Ele cobrou ações do Ministério Público ao dizer que a Proam apresentou representação ao MPF solicitando que governo cumpra sua função e busque recuperar áreas degradadas da Amazônia.