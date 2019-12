Apostador ganha sozinho R$ 51 milhões na Mega-Sena; confira os números

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50 (foto: Caixa/Reprodução)

Umae vai levar para casa. O sorteio do concurso 2213 foi realizado na noite desta quarta-feira (4). As dezenas foram: 05 - 07 - 10 - 32 - 46 - 60. O sortudo é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.