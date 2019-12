Comissão convoca Weintraub por fala sobre 'plantações de maconha' em federais

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 4, a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para esclarecer declarações de que há em universidades federais "extensas plantações de maconha" e "laboratórios de desenvolvimento de droga sintética". A fala criou reação forte dos reitores e das entidades científicas.



A convocação foi requerida por deputados do PT, PSB, Podemos e PSOL. O depoimento está marcado para 10 horas da próxima quarta-feira, 11. O comparecimento do ministro é obrigatório, podendo responder por crime de responsabilidade caso falte e não apresente justificativa.