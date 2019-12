Polícia indicia professor por aula com conteúdos obscenos

Reprodução/Arquivo pessoal (foto: Docente escreveu termos como "boquete" e "69" na lousa) A Polícia Civil (PCDF) concluiu, nesta segunda-feira (2/11), inquérito sobre Wendel Santana, 25 anos, professor de português do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 104 Norte, que deu aula com conteúdos obscenos, como “boquete” e “69”, aos alunos da escola. A PCDF ouviu alunos, pais, diretoria da escola e o professor durante a investigação do caso. concluiu, nesta segunda-feira (2/11), inquérito sobre, professor de português do 6º ano doque deu aula com conteúdos obscenos, como “boquete” e “69”, aos alunos da escola. Aouviu alunos, pais, diretoria da escola e o professor durante a investigação do caso.









O caso segue para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que analisará o inquérito da Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis. O MPDFT pode solicitar novas apurações à PCDF, denunciar Wendel Santana à Justiça, ou pedir o arquivamento do caso.



Entenda





Em novembro, Wendel Santana, 25 anos, professor temporário de português do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 104 Norte foi denunciado após lecionar conteúdos obscenos para alunos do 6° ano.





O docente, que deu aulas na instituição de ensino por 20 dias para substituir um outro professor, chegou a escrever, no quadro, instruções para uma redação: “Escrever sobre polidez e transformações afetivo-sexuais na adolescência. Sexo oral, penetração e preliminares”, dizia um dos textos escritos na lousa.

Na ocasião, o docente teria convidado, ainda, uma menina e um menino para ir à frente da classe para explicar como seria o toque nos órgãos genitais.





O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Conforme a ocorrência, as crianças ficaram assustadas e algumas até se recusaram a assistir à aula.





A Secretaria de Educação do Distrito Federal suspendeu o contrato com o professor e abriu Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra ele.