Alunas acusam professor de assédio no DF; polícia investiga o caso

Caso está sendo investigado pela 6ª DP (Paranoá) (foto: Caroline Cintra/CB/D.A Press) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga acusações de assédio sexual contra um professor de ensino fundamental e noturno do Paranoá. Oito alunas da escola pública contam que foram assediadas pelo docente. investiga acusações decontra um. Oito alunas da escola pública contam que foram assediadas pelo docente.









As alunas dizem que o professor as tocava, dizia palavras e fazia gestos impróprios e pedia fotos delas nas redes sociais. Uma das alunas relatou à polícia que o professor fez gestos com as mãos insinuando um órgão genital feminino durante a aula. Outra estudante declarou que ele pediu fotos dela pelo Facebook.





"A situação de assédio é muito grave, até pela situação hierárquica que existe entre professor e aluno. Isso pode levar a um constrangimento maior entre as adolescentes", avalia a delegada da 6ªDP, Jane Klébia.



Secretaria investiga





A Secretaria de Educação também apura o caso. As alunas que denunciaram o caso buscaram primeiro a ajuda da direção da escola. Na delegacia, as estudantes disseram que houve uma reunião com os responsáveis pelo colégio, mas a presença do professor acusado as teria intimidado.

A delegada destaca que o diretor da instituição foi intimado e deve ser ouvido em breve. "Vamos recolher todos os depoimentos para poder ouvir o acusado", diz Jane Klébia.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação afirmou que a Corregedoria da pasta abriu uma processo administrativo disciplinar para apurar as denúncias. "Se comprovada, ele será afastado imediatamente até que o processo seja concluído e as penalidades, que podem ir até a demissão, determinadas", diz o texto.

A Secretaria destaca que o docente tem o direito da ampla defesa. "A Secretaria só pode afastá-lo caso sua conduta inadequada seja comprovada. A averiguação preliminar da Corregedoria não encontrou provas contra ele. A direção da escola também não comprovou as denúncias", ressalta a nota.





Outro caso em apuração



Um professor temporário do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 104 Norte foi afastado após acusações de lecionar conteúdo obscenos para alunos do 6° ano. Os alunos fotografaram o conteúdo exposto do quadro, que continha palavras e figuras de cunho sexual. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).