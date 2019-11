Engenheiros sem Fronteiras recebe prêmio nacional dedicado a ONGs

ESF está com projeto para reconstrução de casas e escolas em Moçambique, atingido por ciclones que deixaram 700 mortos (foto: ESF/Divulgação) organização não governamental Engenheiros sem Fronteiras - Brasil (ESF-BR) recebeu o prêmio de Melhor ONG de Desenvolvimento Local do país, além de figurar na lista das 100 melhores ONGs. Este ano, foram avaliadas 757 entidades em 47 critérios, como estrutura administrativa e financeira, presença de conselhos de gestão, captação de recursos e transparência. (ESF-BR) recebeu odede Desenvolvimento Local do país, além de figurar na lista dasONGs. Este ano, foram avaliadas 757 entidades em 47 critérios, como estrutura administrativa e financeira, presença de conselhos de gestão, captação de recursos e transparência.





No portfólio da ONG são mais de 350 projetos nacionais e dois internacionais, com impacto em cerca de 60 mil pessoas.





Atualmente, estão em andamento um projeto na fronteira com a Venezuela e outro em parceria com as Nações Unidas em Moçambique, atingido pelos ciclones Idai e Kenneth, que deixaram 700 mortos e afetaram 2,5 milhões de pessoas em abril deste ano.





Cleuller Camillo, presidente nacional da rede: "É o momento de as ONGs serem tratadas com seriedade pela relevância de seus projetos" (foto: ESF/Divulgação) Por meio da parceria com a ONU e os Engenheiros Sem Fronteiras – EUA, uma proposta de projeto foi aprovada pelo governo da China, que liberou recursos para a reconstrução de oito escolas, três mercados e 17 casas, além de construção de bases para uma intervenção mais ampla para reabilitação de infraestrutura.





“Acreditamos que este prêmio é uma iniciativa muito importante para o setor no Brasil. É o momento de esse setor ser tratado com seriedade pela relevância de seus projetos. O prêmio possibilita aos Engenheiros maior visibilidade e reconhecimento na sociedade brasileira, seja para captação de recursos ou para criar conexões”, afirma Cleuller Camilo,presidente nacional da rede e estudante de Engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Prêmio está na 3ª edição

Promovido pelo Instituto Doar, agência “O mundo que queremos” e pela Rede Filantropia, o Melhores ONGs do Brasil é a maior premiação para organizações não governamentais (ONGs) do país. São selecionadas 100 organizações que mais se destacam em termos de transparência e gestão em suas atuações entre as mais de 200 mil existentes hoje no país.





O prêmio foi criado para auxiliar doadores, patrocinadores e voluntários a conhecer as entidades que trabalham em benefício da sociedade. O objetivo é identificá-las, reconhecê-las e utilizá-las como inspiração para as demais entidades.





A terceira edição do prêmio, que tem parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), ocorreu em 18 de novembro, em São Paulo.

Organização nasceu na França

Fundado nos anos 1980, na França, a organização Engenheiros sem Fronteiras chegou no Brasil em 2010. Os núcleos em 70 cidades são constituídos por profissionais e estudantes de Engenharia e áreas correlatas, que utilizam o conhecimento técnico para promover desenvolvimento humano e sustentável.