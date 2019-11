Mãe que confessou ter matado filho arranca um dos olhos em centro de detenção

Mãe que matou o próprio filho foi levada para hospital em Goiânia (foto: Reprodução/Fundação Banco de Olhos)

Uma mulher, em desespero, arrancou o olho esquerdo com as mãos e perdeu a visão do direito, após ser detida por matar o próprio filho.

O crime

Na madrugada da última quinta-feira, a mulher chamou a polícia após matar o filho, de seis anos, em Santa Helena, Região Sudoeste do estado.



Em depoimento ela confessou o assassinato depois de ter um “ataque de fúria”, porque a criança se recusava a limpar a casa por volta de 4h30 da manhã. Quando os policiais chegaram, ela estava no quintal colocando fogo nas roupas do menino.

A criança teve uma fratura no pescoço e ficou muito machucada. Exames estão sendo feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) para descobrir a causa da morte do menino.

O pai do garoto também foi ouvido pela Polícia Civil e até o momento não é suspeito de envolvimento no crime.



Olho no ralo

Depois de dois dias detida pelo crime no Centro de Inserção Social (CIS) de Rio Verde, interior de Goiás, a mulher teve um novo ataque e arrancou o olho esquerdo com as unhas. Em seguida, jogou o olho no ralo do banheiro da cela e tentou arrancar o direito, quando foi imobilizada por policiais.





A mulher foi encaminhada à Fundação Banco de Olhos, em Goiânia. A cirurgia para salvar a visão do olho direito não teve sucesso e ela ficou cega. Agora, aguarda vaga para internação psíquica.

Em nota, a Diretoria-Geral da Administração da Penitenciária (DGAP), informou que a detenta estava sozinha na cela quando se feriu e apresentou alterações psicológicas e emocionais.

A mulher também é mãe de um recém-nascido, que foi encaminhado para Casa de Acolhimento pelo Conselho Tutelar da cidade. O bebê está em posse do Juizado da Infância e Juventude e ainda não foi entregue para familiares.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen